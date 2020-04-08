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При взрыве газа в доме в Нижегородской области погиб один человек - МЧС

08:10 08.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасатели достали из-под завалов дома в Вачском районе Нижегородской области, где около полуночи прогремел взрыв, двух человек, один из них погиб. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Ранее сообщалось, что под завалами находится один человек. "Несколько минут назад из-под завалов были извлечены два человека. К сожалению, один из них погиб", - отметили в пресс-службе.

Как пояснили в ведомстве, медики осмотрели пять человек, эвакуированных из дома. Трое из них отпущены домой, еще двое госпитализированы. По данным местных властей, со вторым извлеченным из-под завалов мужчиной проводятся реанимационные мероприятия.

Около полуночи в двухэтажном кирпичном жилом доме в селе Филинском Нижегородской области произошел взрыв. По предварительным данным, в квартире на первом этаже взорвался газовый баллон. Произошло обрушение обоих этажей между подъездами. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

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