Трамп раскритиковал все меры ВОЗ принятые в рамках борьбы с коронавирусом
08:30 08.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп заявил, что все меры, которые приняла Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в рамках борьбы с распространением нового коронавируса, были неверными. Соответствующее заявление он сделал во вторник в интервью телеканалу "Фокс ньюс".
"На протяжении многих лет мы финансировали ВОЗ, тратя примерно 58 млн [долларов] в год, - указал Трамп. - Настала пора разобраться с этим. Потому что я думаю, что каждый шаг, который они сделали, все, что они сказали, оказалось неверным. [Все их действия] всегда были на руку Китаю".
Американский лидер предположил, что в случае, если бы он прислушался к рекомендациям ВОЗ не закрывать границу с Китаем, "случилась бы катастрофа". "Я поступил так, как считал нужным, и это было правильным решением. Но были и другие вопросы - откуда он (вирус - прим. ТАСС) пришел, каков его масштаб, насколько он опасен. Они считали его не столь опасным", - указал Трамп.
Ранее во вторник хозяин Белого дома в "Твиттере" подверг критике действия ВОЗ в условиях пандемии, заявив, что организация "финансируется в основном Соединенными Штатами, но концентрируется на Китае". Позднее в ходе брифинга для журналистов в Белом доме Трамп заявил, что США рассматривают возможность приостановки взносов в бюджет ВОЗ.
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