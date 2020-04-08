Трамп раскритиковал все меры ВОЗ принятые в рамках борьбы с коронавирусом

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что все меры, которые приняла Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в рамках борьбы с распространением нового коронавируса, были неверными. Соответствующее заявление он сделал во вторник в интервью телеканалу "Фокс ньюс".

"На протяжении многих лет мы финансировали ВОЗ, тратя примерно 58 млн [долларов] в год, - указал Трамп. - Настала пора разобраться с этим. Потому что я думаю, что каждый шаг, который они сделали, все, что они сказали, оказалось неверным. [Все их действия] всегда были на руку Китаю".

Американский лидер предположил, что в случае, если бы он прислушался к рекомендациям ВОЗ не закрывать границу с Китаем, "случилась бы катастрофа". "Я поступил так, как считал нужным, и это было правильным решением. Но были и другие вопросы - откуда он (вирус - прим. ТАСС) пришел, каков его масштаб, насколько он опасен. Они считали его не столь опасным", - указал Трамп.

Ранее во вторник хозяин Белого дома в "Твиттере" подверг критике действия ВОЗ в условиях пандемии, заявив, что организация "финансируется в основном Соединенными Штатами, но концентрируется на Китае". Позднее в ходе брифинга для журналистов в Белом доме Трамп заявил, что США рассматривают возможность приостановки взносов в бюджет ВОЗ.