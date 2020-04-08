Московская полиция провела на улицах более 8 тыс. бесед о необходимости самоизоляции
08:50 08.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Московские полицейские провели на улицах более 8 тыс. бесед о необходимости соблюдать режим самоизоляции в связи с распространением коронавируса нового типа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка МВД по Москве, отвечая на соответствующий запрос агентства.
"Сейчас сотрудники полиции активно информируют москвичей о введенных ограничительных мерах и призывают к сознательности. Указывают на недопустимость и опасность пренебрежительного отношения к установленным запретам. Уже проведено более 8 тысяч бесед. Особое внимание сотрудники уделяют лицам пожилого возраста и группам граждан", - сказал представитель полиции.
Он отметил, что на улицах города в связи с установленным режимом самоизоляции увеличено количество нарядов полиции. "Сотрудники [полиции] оказывают помощь врачам и бригадам скорой помощи, проверяют соблюдение режима самоизоляции гражданами, выявляют тех, кто прибыл из-за рубежа и нарушил предписание Роспотребнадзора", - рассказали в пресс-службе.
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