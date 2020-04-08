В Боливии применили слезоточивый газ против граждан, пытающихся вернуться в страну

09:32 Источник: Газета.Ru

В Боливии произошли столкновения между военными и гражданами, которые пытаются вернуться в страну из Чили, передает El Deber. По данным издания, в столкновении, которое произошло на границе между странами, участвовали около 200 боливийцев. Военные не стали пропускать сограждан в соответствии с указом о закрытии границ временного президента страны Жанин Аньес.

Получившие отказ боливийцы стали бросать в военных камни и другие предметы, сообщается в материале. В ответ на что силовики применили слезоточивый газ.

По предварительным данным, в результате столкновения есть пострадавшие. Газета.Ru