В Боливии применили слезоточивый газ против граждан, пытающихся вернуться в страну
09:32 08.04.2020 Источник: Газета.Ru
В Боливии произошли столкновения между военными и гражданами, которые пытаются вернуться в страну из Чили, передает El Deber. По данным издания, в столкновении, которое произошло на границе между странами, участвовали около 200 боливийцев. Военные не стали пропускать сограждан в соответствии с указом о закрытии границ временного президента страны Жанин Аньес.
Получившие отказ боливийцы стали бросать в военных камни и другие предметы, сообщается в материале. В ответ на что силовики применили слезоточивый газ.
По предварительным данным, в результате столкновения есть пострадавшие. Газета.Ru
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