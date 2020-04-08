В Венесуэле ожидают груз с гуманитарной помощью из РФ
10:00 08.04.2020 Источник: Интерфакс
Президент Венесуэлы Николас Мадуро ожидает прибытия в среду груза с гуманитарной помощью из России для борьбы против коронавируса. Это следует из его слов, которые приводят латиноамериканские СМИ.
"Хочу сообщить, что 8 апреля прибудет специальная гуманитарная помощь от Панамериканской организации здравоохранения, ЮНИСЕФ и от России", - сообщил Мадуро.
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