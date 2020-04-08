Экс-послы США на Украине увидели в пандемии шанс для давления на Россию

10:05 Источник: RNS

Пандемия коронавируса и ее влияние на экономику предоставляют «неожиданный шанс» для давления на Россию, считают три экс-посла США на Украине Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор. Свое видение ситуации они изложили в статье, опубликованной в издании NPR.

«Надвигающаяся глобальная рецессия нанесет еще один удар по российской экономике. Сейчас, как никогда, России необходимо избавиться от санкций. … Если бы (президент РФ Владимир - прим. RNS) Путин был готов уйти из Крыма, другие санкции, введенные из-за этой незаконной аннексии, также могли бы быть отменены. Но основные санкции направлены против агрессии Москвы на Донбассе, и Запад может отменить их, сохраняя санкции против Москвы за захват Крыма. … Кризис коронавируса может дать Кремлю обоснование для согласия», – говорится в статье. RNS