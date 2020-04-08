Роналдиньо перевели под домашний арест

10:20 Источник: Газета.Ru

Бывший нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо переведен под домашний арест. Об этом сообщает As. По информации источника, чемпиона мира 2002 года перевели из следственного изолятора в Парагвае под заключение в личных апартаментах. За это прославленному футболисту пришлось внести залог в размере $1,6 миллиона.

Напомним, что Роналдиньо стал фигурантом уголовного дела из-за въезда в страну по поддельным документам. Газета.Ru