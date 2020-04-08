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Почти 30% компаний заставили сотрудников взять отпуск за свой счет - опрос

10:32 08.04.2020 Источник: РБК

Несмотря на то что российские работодатели не имеют права принудительно отправлять работников в неоплачиваемый отпуск, почти 30% компаний заставили сотрудников взять отпуск за свой счет, показал опрос ЦСР «Социально-экономические эффекты от «шоковых» событий начала 2020 года» (есть у РБК).

Исследование было проведено с 31 марта по 2 апреля, то есть в течение первой нерабочей недели, объявленной президентом в качестве меры противодействия распространению коронавирусной инфекции. В опросе приняли участие около 1 тыс. предприятий.

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