Почти 30% компаний заставили сотрудников взять отпуск за свой счет - опрос

10:32 Источник: РБК

Несмотря на то что российские работодатели не имеют права принудительно отправлять работников в неоплачиваемый отпуск, почти 30% компаний заставили сотрудников взять отпуск за свой счет, показал опрос ЦСР «Социально-экономические эффекты от «шоковых» событий начала 2020 года» (есть у РБК).

Исследование было проведено с 31 марта по 2 апреля, то есть в течение первой нерабочей недели, объявленной президентом в качестве меры противодействия распространению коронавирусной инфекции. В опросе приняли участие около 1 тыс. предприятий.