КНР закроет последний пассажирский пункт пропуска на границе с Россией - генконсульство РФ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Китая временно приостановят работу последнего действующего на границе с РФ пассажирского пункта пропуска Маньчжурия - Забайкальск. Об этом в среду заявил ТАСС генеральный консул РФ в Харбине Владимир Ощепков.

"Как нам сообщили китайские власти, с 9 апреля временно приостанавливается пассажирское сообщение через пункт пропуска на российско-китайской границе Маньчжурия - Забайкальск", - сказал он. По словам дипломата, при этом грузовое сообщение сохранится.