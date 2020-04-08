Американский астронавт уверен, что коронавирус не угрожает новому экипажу МКС
11:05 08.04.2020 Источник: Интерфакс
Американский астронавт Крис Кэссиди уверен, что новый экипаж прибудет на МКС, не заразившись коронавирусом.
"Мы полностью уверены, что мы прибудем на МКС полностью здоровыми, потому что наши врачи очень хорошо о нас заботятся как в Звездном городке, так и на Байконуре в Казахстане", - заявил Кэссиди на предстартовой конференции экипажа, которая проходит в онлайн-режиме.
"Мы уже около месяца следуем правилам очень строгого карантина, и мы все чувствуем себя замечательно", - подчеркнул астронавт.
Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-16" к МКС запланирован на 9 апреля в 11:05 мск с космодрома Байконур. Экипаж корабля состоит из космонавтов "Роскосмоса" Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, а также астронавта NASA Криса Кэссиди. В дублирующий экипаж входят россияне Сергей Рыжиков, Андрей Бабкин и американец Стивен Боуэн.
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