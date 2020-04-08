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Российские парашютные заводы будут выпускать защитные маски

11:20 08.04.2020 Источник: Интерфакс

Предприятия парашютного дивизиона холдинга "Технодинамика" начинают выпуск защитных масок и костюмов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе холдинга. "Предприятия, которые выпускают спасательные, тормозные, грузовые, десантные, космические парашютные системы, перепрофилируют свои швейные производственные мощности на выпуск продукции для защиты населения", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, речь идет об Ивановском парашютном заводе "Полет", Солнечногорском механическом заводе и НИИ Парашютостроения.

"Швейные мощности трех предприятий готовы к выпуску защитных масок. В ближайшие 2-3 недели мы изготовим более полумиллиона изделий, в дальнейшем будем наращивать объем выпускаемой продукции", - отметил гендиректор холдинга Игорь Насенков, слова которого приводят в пресс-службе.

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