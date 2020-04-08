Кабмин выделил 3,5 млрд руб. на возмещение туроператорам части затрат из-за коронавируса
12:20 08.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство РФ выделило из резервного фонда до 3,5 млрд руб. на возмещение туроператорам части затрат из-за коронавируса. Об этом говорится распоряжении, опубликованном на сайте кабинета министров.
"Выделить Ростуризму из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере до 3,5 млрд руб. в целях предоставления в 2020 г. субсидий туроператорам на возмещение затрат, понесенных при выполнении мероприятий: по договорам о реализации туристического продукта в сфере выездного туризма в рамках ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции; по обеспечению вывоза туристов из государств, в которых сложилась неблагоприятная ситуация в связи с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в документе.
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