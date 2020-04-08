Москва выделит 5 млрд федеральным клиникам на подготовку к приему больных с коронавирусом
12:14 08.04.2020
Московские власти окажут финансовую поддержку федеральным клиникам, которые участвуют в борьбе с распространением коронавируса. Им будет выделено 5 млрд руб. Эти деньги медучреждения смогут потратить на перепрофилирование под новые задачи: подготовку зданий к приему больных с COVID-19, а также необходимый ремонт. Также финансы можно будет использовать на закупку необходимых лекарств, препаратов, медицинских материалов, средств индивидуальной защиты и медоборудования.
Кроме того, дополнительные финансы выделят на материальное стимулирование медицинского персонала. Сотрудники перепрофилированных клиник, так же как и в московских учреждениях, будут получать надбавки в 70 тыс. руб., средний медицинский персонал - 50 тыс. руб., а младший медперсонал - 30 тыс. руб. в месяц.
Больных с COVID-19 сейчас могут принимать и федеральные, и городские, и частные стационары столицы. В их числе медкомплекс в Коммунарке, инфекционные клинические больницы № 1 и 2, госпиталь на Шаболовке, детская городская клиническая больница имени З.А. Башляевой, Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, городская клиническая больница № 67 имени Л.А. Ворохобова (новый перинатальный корпус), городская клиническая больница № 15 имени О.М. Филатова, Морозовская детская клиническая больница, детская инфекционная клиническая больница № 6 (для новорожденных), городская клиническая больница № 52.
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