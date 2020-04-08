Эксперты BSI сертифицировали внутреннюю систему менеджмента компании BI.ZONE
12:35 08.04.2020
Компания BI.ZONE провела сертификацию внутренней системы менеджмента. По результатам аудита, который был проведен экспертами BSI, сертификаты соответствия получили услуги центра мониторинга и реагирования на киберугрозы (SOC), а также направлений аудита и консалтинга кибербезопасности, тестирования на проникновение и компьютерной криминалистики. Согласно выводам экспертов, интегрированная система менеджмента (ИСМ) компании соответствует международным стандартам ISO 9001:2015 и ISO/IEC 27001:2013, что подтверждает компетенции и обязательства BI.ZONE в области защиты персональной информации клиентов и управления такими данными, а также уникальный для российского рынка уровень зрелости продуктов и услуг.
«Получение сертификатов соответствия стандартам ISO 9001 и ISO/IEC 27001 подтверждает успешное применение передовых практик в области менеджмента качества и информационной безопасности компанией BI.ZONE. Сертификация по данным стандартам является важным достижением команды и может принести ряд преимуществ, помогая укреплять доверие заинтересованных сторон, совершенствовать бизнес-процессы и повышать качество обслуживания клиентов», — отметил гендиректор представительства BSI в России и СНГ Давид Фардель.
По словам директора BI.ZONE Дмитрия Самарцева, сертификация — не только формальная процедура, но и свидетельство того, что компания движется в правильном направлении: «Аудит, проведенный экспертами BSI — организации, которая фактически формировала процесс международной стандартизации в области кибербезопасности, — логичный этап развития нашего бизнеса, доказывающий конкурентоспособность BI.ZONE не только на отечественном, но и на мировом рынке. Сертификаты соответствия получили услуги всех ключевых направлений компании. При этом BI.ZONE SOC стал одним из первых российских коммерческих центров мониторинга и реагирования на киберугрозы, сервисы которых сертифицированы BSI по стандартам ISO 9001 и ISO/IEC 27001».
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