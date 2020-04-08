Агентство Moody’s ухудшило прогноз по банковской системе России
13:00 08.04.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Moody’s ухудшило прогноз по банковской системе России до негативного. Причины — распространение коронавируса и обвал цен на нефть. Эти факторы ослабят экономическую активность и нанесут ущерб качеству активов и прибыльности банков, говорится в отчёте рейтингового агентства. Аналитики считают, что рост ВВП России в этом году маловероятен также из-за закрытия бизнесов для сдерживания пандемии. Говорит Москва
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