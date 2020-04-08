Суд в Израиле приостановил передачу России прав на Александровское подворье

13:05 Источник: Коммерсант.ru

Иерусалимский окружной суд издал временный запрет на передачу России права владения Александровским подворьем в связи с поданным против этого шага иском. Об этом сообщило израильское издание The Marker.

Иск к Государству Израиль, Российской Федерации и инспектору регистрации недвижимости в Израиле подан от имени Православного общества Святой Земли, зарегистрированного в Мюнхене. Эта структура считает себя преемницей дореволюционного Императорского православного палестинского общества.

Александровское подворье — единственный русский объект, который находится в черте иерусалимского Старого города в нескольких десятках метров от места распятия, погребения и воскрешения Христа. Коммерсантъ