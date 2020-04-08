Руководство Карелии объяснило продление срока продажи алкоголя
13:20 08.04.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Глава Карелии объяснил продление срока продажи алкоголя. Артур Парфенчиков заявил, что получил большое количество жалоб на то, что ограничения по времени создают очереди в магазинах.
В своём Telegram-канале он уточнил, что такое скопление людей создаёт риск заражения коронавирусом.
Также глава Карелии отметил, что власти пока не планируют снимать ограничения на продажу спиртного, так как, согласно статистике полиции, за последнюю неделю количество нарушений в состоянии опьянения сократилось на 22%.
Ранее в Карелии алкоголь продавали с 11:00 до 14:00, по новым правилам, теперь спиртное можно купить до 16:00. Говорит Москва
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