0
0
123
НОВОСТИ

Частным лабораториям разрешили проводить тесты на коронавирус

14:00 08.04.2020 Источник: РБК

Правительство решило расширить количество медицинских учреждений, которые могут проводить тестирование на наличие коронавируса. 

Теперь это могут делать все частные и государственные лаборатории, сообщил премьер-министр Михаил МишустинРБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:00 08.04.2020
Суд ЕС обязал Польшу немедленно остановить работу Дисциплинарной палаты при Верховном суде
0
0
14:40 08.04.2020
Путин вновь обратится к народу
0
55
14:32 08.04.2020
Пособия по 5 тыс. рублей будут назначены для 3,3 млн российских детей
0
77
14:12 08.04.2020
Песков раскритиковал бывших послов США за абсурдные размышления
0
110
13:32 08.04.2020
Большинство немцев выступает за усиление экономических связей с РФ и "Севпоток-2" - опрос
0
170
13:20 08.04.2020
Руководство Карелии объяснило продление срока продажи алкоголя
0
156
13:05 08.04.2020
Суд в Израиле приостановил передачу России прав на Александровское подворье
0
205
13:00 08.04.2020
Агентство Moody’s ухудшило прогноз по банковской системе России
0
174
12:35 08.04.2020
Эксперты BSI сертифицировали внутреннюю систему менеджмента компании BI.ZONE
0
176
12:32 08.04.2020
США намерены заблокировать выделение Ирану экстренного кредита от МВФ - WSJ
0
200

Возврат к списку