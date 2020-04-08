Частным лабораториям разрешили проводить тесты на коронавирус
14:00 08.04.2020 Источник: РБК
Правительство решило расширить количество медицинских учреждений, которые могут проводить тестирование на наличие коронавируса.
Теперь это могут делать все частные и государственные лаборатории, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РБК
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