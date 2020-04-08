Стратегические ракетоносцы станут темой обсуждения в МО РФ

13:10

Процесс модернизации и производства новых стратегических бомбардировщиков будет обсужден в ближайшее время. Об этом, как 7 апреля сообщило ИА «Интерфакс – АВН», заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе последнего селекторного совещания, состоявшегося в прошлый вторник. «Рассмотрим, как продвигается работа по модернизации стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, а также по возобновлению производства самолётов Ту-160. Учитывая значимость каждого стратегического ракетоносца для обороноспособности страны, рассмотрим, что сделано и что предстоит сделать по названным направлениям деятельности», - сказал глава военного ведомства России.

Министр отметил, что в настоящее время ПАО «Туполев» совместно с другими предприятиями решает задачу продления сроков службы и повышения эффективности бортового оборудования стратегических самолётов. «Одновременно на Казанском авиационном заводе ведутся работы по восстановлению производства новых самолётов Ту-160 и изготовлению их установочной партии», - отметил Шойгу.

2 февраля 2020 года в Казани состоялся первый полет глубоко модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М, созданного на базе строевого Ту-160 «Белый лебедь». По словам главы ПАО Александра Конюхова, первый построенный «с нуля» Ту-160М будет передан МО в конце 2021 года, а первый строевой самолёт, прошедший глубокую модернизацию в облик Ту-160М планируется передать военным в 2022 году.

На Казанском авиазаводе (филиал ПАО «Туполев», входит в ОАК) после 10-летнего перерыва восстанавливается производство стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-160, являющихся воздушным компонентом ядерной триады.

Отмечалось, что внешне новый самолет не будет отличаться от базового Ту-160, но при этом его боевые возможности существенно увеличатся, в том числе за счет расширения спектра вооружения. Кроме того, для этой машины делают новую серию двигателей НК-32, которые позволят увеличить дальность полета "стратегов" на 1 тыс. км.

Ранее в Минобороны РФ заявляли о планах модернизировать все 16 «стратегов» Ту-160, находящихся на вооружении ВКС РФ. 25 января 2018 года был подписан контракт между МО РФ и компанией ПАО на поставку первой партии стратегических бомбардировщиков Ту-160М. Он предусматривает создание 10 самолетов стоимостью 15 млрд рублей каждый. МО говорило о планах заказа 50 таких машин.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла, разработан в КБ Туполева в 1970-1980-х гг. Он предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов в глубоком тылу противника. Способен нести на борту 12 крылатых ракет, всё вооружение размещено внутри фюзеляжа. Название «Белый лебедь» самолет получил за изящество своей конструкции. В НАТО этот бомбардировщик именуется «Блэкджек» (Blackjack).

Владимир Иванов

