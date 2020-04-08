Песков раскритиковал бывших послов США за абсурдные размышления

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва не изменит позицию по урегулированию на Украине и по принадлежности Крыма ни при каких условиях, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уверен, что бывшие послы России превосходят по опыту и мудрости американских коллег.

Комментируя мнение бывших американских послов в Киеве о том, что ситуация с коронавирусом и падение цен на нефть могут заставить Москву изменить позицию по украинскому урегулированию и отдать Крым Украине, представитель Кремля заверил, что позиция Москвы останется неизменной. "Эта точка зрения [о возможной смене позиции РФ] нереалистичная, во многом даже абсурдная", - пояснил он. По его словам, "России нечего выходить с территории Донбасса, она никогда туда не заходила". "Что касается Крыма, то там вообще ни "если", ни "когда" вопрос не стоит, Крым - это часть Российской Федерации со всеми вытекающими последствиями", - указал пресс-секретарь президента РФ.

"С гордостью отмечу превосходство наших российских бывших послов, они все-таки гораздо более мудрые, более опытные и более объективные в своих аналитических работах", - отметил Песков.