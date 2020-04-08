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Пособия по 5 тыс. рублей будут назначены для 3,3 млн российских детей

14:32 08.04.2020 Источник: Интерфакс

Родители порядка 3,3 млн детей в возрасте до 3 лет, имеющие право на маткапитал, получат пособия по 5 тыс. рублей из федерального бюджета, сообщает пресс-служба Минтруда.

"На 3,3 млн детей будут назначены дополнительные пособия по 5 тыс. рублей", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в "Интерфакс" в среду.

В ведомстве напоминают, что новые выплаты будут выплачиваться на протяжении трех месяцев по заявлению родителей. Обратиться за средствами можно будет по интернету: в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России или на портале Госуслуг.

"Новую выплату смогут получить и те, кто уже воспользовался средствами материнского капитала. Если право на материнский капитал у семьи возникнет в течение этих трех месяцев, то родители также получат возможность обратиться за выплатами", - сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, которого цитируют в пресс-службе.

Средства на дополнительные пособия будут направлены из федерального бюджета. Деньги будут выплачиваться в апреле - июне, при этом обратиться за выплатой можно будет до 1 октября, но только при условии, что право на выплату возникло до 1 июля, уточняет Минтруд.

Обратиться за пособием смогут те обладатели права на материнский капитал, чьим детям еще не исполнилось 3 года.

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