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НОВОСТИ

Путин вновь обратится к народу

14:40 08.04.2020 Источник: Lenta.ru

Первый канал анонсировал новое телеобращение президента России Владимира Путина. Сообщение появилось в эфире телеканала. Трансляция ведется и на сайте.

«В ближайшее время мы ожидаем обращение президента России», — говорится в сообщении. Плашка с соответствующей надписью транслируется во время показа передачи «Время покажет».  Lenta.Ru

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