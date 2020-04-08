Путин вновь обратится к народу

14:40 Источник: Lenta.ru

Первый канал анонсировал новое телеобращение президента России Владимира Путина. Сообщение появилось в эфире телеканала. Трансляция ведется и на сайте.

«В ближайшее время мы ожидаем обращение президента России», — говорится в сообщении. Плашка с соответствующей надписью транслируется во время показа передачи «Время покажет». Lenta.Ru