Суд ЕС обязал Польшу немедленно остановить работу Дисциплинарной палаты при Верховном суде

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд Европейского союза обязал Польшу немедленно остановить действие норм о Дисциплинарной палате при Верховном суде. Соответствующее решение было принято судом в среду.

"Польша обязана немедленно приостановить применение национальных законов, касающихся полномочий Дисциплинарной палаты Верховного Суда по вопросам дисциплинарной ответственности судей", - цитирует Польское агентство печати решение суда, который посчитал, что выдвинутые Еврокомиссией обвинения оправдывают постановление о временных мерах.

Ранее в Польше по инициативе правящей партии "Закон и справедливость" был принят законопроект о реформе судебной системы, который вызвал споры в обществе и повлек за собой акции протеста и критику Еврокомиссии. Речь в реформе, в частности, идет о введении дисциплинарной ответственности судей за действия или бездействие, которые могут помешать или существенно затруднить функционирование судебной системы, а также за действия политического характера. Оппозиция назвала эту инициативу "репрессивным правом". В партии власти считают, что реформа необходима и поддерживается обществом, которое ждет прекращения хаоса и беспорядка в судах.