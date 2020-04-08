Идею привлечь к полевым работам учащихся вузов раскритиковали в студенческом союзе
15:12 08.04.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В союзе студентов раскритиковали идею привлечь к полевым работам учащихся вузов. С таким предложением выступило Министерство сельского хозяйства. В сообщении ведомства говорится, что причиной станет ограничение на въезд в Россию иностранцев.
Председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко сообщил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что в условии карантина собрать студентов на полевые работы практически невозможно.
«Принудительно загонять всех студентов на такие работы – неправильно. У студентов и специальности разные, и учатся они по разным направлениям в аграрных вузах. Человека, который учится на животновода или на экономиста, загонять на полевые работы не совсем правильно. Но с точки зрения того, что какую-то практику на земле они проходить должны, может, имеет смысл в каком-то виде её тоже провести. Сейчас, с учётом того, что больше меры предпринимаются касаемо самоизоляции, как в рамках этого отправить студентов, которые уже дома – они уже разъехались из вузов и общежитий многие – как их коллективно собрать и отправить на практике, чтобы не нарушить самоизоляцию? На бумаге это может выглядеть хорошо, а как это будет выглядеть в жизни – не совсем представляю».
Ранее Минздрав решил привлечь студентов медвузов для помощи медикам. Такие меры были анонсированы на фоне эпидемической ситуации.
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