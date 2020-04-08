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Организаторы "Бессмертного полка" призвали воздержаться от проведения акции 9 мая

15:32 08.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организаторы акции "Бессмертный полк" призвали воздержаться от проведения массовых мероприятий 9 мая вне зависимости от ситуации с распространением коронавируса. Соответствующее обращение размещено в среду на официальном сайте акции.

"Прежде всего любая активность полностью зависит от того, как будет развиваться ситуация с пандемией. Наша позиция: мы считаем в условиях реальной опасности, даже по окончании установленного сегодня периода самоизоляции, необходимо воздержаться от проведения, продвижения или участия в сколь-нибудь массовых мероприятиях на улицах 9 мая", - говорится в сообщении.

Организаторы предлагают несколько альтернатив проведения "Бессмертного полка" - размещение фотографий или видео с воспоминаниями об участниках Великой Отечественной войны в социальных сетях. При этом истории из соцсетей могут попасть в текстовую трансляцию на сайте пресс-центра "Бессмертного полка" 9 мая. Он будет рассказывать, как День Победы отмечают люди в России и всем мире, и публиковать семейные истории из соцсетей с хештегом #Бессмертныйполкдома #мойполкдома.

"Достаньте фотографию или портрет родного человека, соберитесь семьей за столом, вспомните своего солдата, расскажите о нем своим детям. Координаторы "Бессмертного полка" всегда считали, что память о своем солдате - это не только и не столько шествие в колонне. Стать частью полка можно иными способами", - отмечается в сообщении.

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