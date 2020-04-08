В Пакистане в результате взрыва погибли несколько лидеров «Талибана»
15:35 08.04.2020 Источник: НГ-Online
В пакистанском городе Кветта около двух часов назад произошло покушение на лидеров афганского движения «Талибан» (запрещено в РФ). Как сообщают источники «НГ», по предварительной информации, произошел взрыв в доме одного из высокопоставленных руководителей талибов, расположенном в районе Мета-Чаок. В результате погибли несколько участников совещания высшего военного совета (шуры) «Талибана». Подробности позднее читайте на сайте «НГ».
Андрей Серенко
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