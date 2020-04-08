0
0
122
НОВОСТИ

В Пакистане в результате взрыва погибли несколько лидеров «Талибана»

15:35 08.04.2020 Источник: НГ-Online

В пакистанском городе Кветта около двух часов назад произошло покушение на лидеров афганского движения «Талибан» (запрещено в РФ). Как сообщают источники «НГ», по предварительной информации, произошел взрыв в доме одного из высокопоставленных руководителей талибов, расположенном в районе Мета-Чаок. В результате погибли несколько участников совещания высшего военного совета (шуры) «Талибана». Подробности позднее читайте на сайте «НГ».

Андрей Серенко

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:16 08.04.2020
Путин поручил выплачивать по 3 тыс. рублей на каждого ребенка в семье безработных
0
41
16:01 08.04.2020
Медики, работающие с пациентами с коронавирусом, получат доплату - Путин
0
74
15:32 08.04.2020
Организаторы "Бессмертного полка" призвали воздержаться от проведения акции 9 мая
0
124
15:12 08.04.2020
Идею привлечь к полевым работам учащихся вузов раскритиковали в студенческом союзе
0
139
15:00 08.04.2020
Суд ЕС обязал Польшу немедленно остановить работу Дисциплинарной палаты при Верховном суде
0
175
14:40 08.04.2020
Путин вновь обратится к народу
0
211
14:32 08.04.2020
Пособия по 5 тыс. рублей будут назначены для 3,3 млн российских детей
0
187
14:12 08.04.2020
Песков раскритиковал бывших послов США за абсурдные размышления
0
210
14:00 08.04.2020
Частным лабораториям разрешили проводить тесты на коронавирус
0
225
13:32 08.04.2020
Большинство немцев выступает за усиление экономических связей с РФ и "Севпоток-2" - опрос
0
282

Возврат к списку