В Пакистане в результате взрыва погибли несколько лидеров «Талибана»

15:35 Источник: НГ-Online

В пакистанском городе Кветта около двух часов назад произошло покушение на лидеров афганского движения «Талибан» (запрещено в РФ). Как сообщают источники «НГ», по предварительной информации, произошел взрыв в доме одного из высокопоставленных руководителей талибов, расположенном в районе Мета-Чаок. В результате погибли несколько участников совещания высшего военного совета (шуры) «Талибана». Подробности позднее читайте на сайте «НГ».

Андрей Серенко