Медики, работающие с пациентами с коронавирусом, получат доплату - Путин
16:01 08.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин считает необходимым установить надбавки к зарплатам за работу с пациентами с коронавирусом.
"Считаю необходимым реализовать еще одну меру: на три месяца, начиная с апреля установить специальную федеральную выплату специалистам, которые непосредственно работают с больными коронавирусом и ежеминутно рискуют своим здоровьем", - заявил глава государства на совещании с руководителями регионов, представителями правительства РФ и администрации Кремля.
Путин уточнил, что "для врачей, непосредственно работающими с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией, такая доплата составит 80 тыс. рублей в месяц, для среднего медицинского персонала, фельдшеров, медсестер - 50 тыс. рублей, для младшего медицинского персонала - 25 тыс. рублей в месяц". По словам президента, доплаты получат и специалисты, работающие на "скорой помощи".
[обновлено 16:04]
"Будет правильным принять еще одно решение: а именно - установить для них повышенные страховые гарантии за счет федерального бюджета так, как это сделано для личного состава Вооруженных Сил России", - сказал также Путин.
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