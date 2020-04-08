0
0
47
НОВОСТИ

Путин поручил выплачивать по 3 тыс. рублей на каждого ребенка в семье безработных

16:16 08.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Семьи с безработными родителями будут получать в ближайшие три месяца по 3 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин на совещании в режиме видеоконференции с главами регионов по ситуации с коронавирусом.

Он отметил, что семьям с детьми, где родители временно безработные, нужны особые меры поддержки.

"В этом случае, помимо пособия по безработице и выплат, которые у нас уже положены семьям с детьми, предлагаю также на ближайшие три месяца дополнительно выплачивать еще по 3 тыс. рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка", - сказал Путин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:01 08.04.2020
Медики, работающие с пациентами с коронавирусом, получат доплату - Путин
0
74
15:35 08.04.2020
В Пакистане в результате взрыва погибли несколько лидеров «Талибана»
0
117
15:32 08.04.2020
Организаторы "Бессмертного полка" призвали воздержаться от проведения акции 9 мая
0
124
15:12 08.04.2020
Идею привлечь к полевым работам учащихся вузов раскритиковали в студенческом союзе
0
139
15:00 08.04.2020
Суд ЕС обязал Польшу немедленно остановить работу Дисциплинарной палаты при Верховном суде
0
175
14:40 08.04.2020
Путин вновь обратится к народу
0
211
14:32 08.04.2020
Пособия по 5 тыс. рублей будут назначены для 3,3 млн российских детей
0
187
14:12 08.04.2020
Песков раскритиковал бывших послов США за абсурдные размышления
0
210
14:00 08.04.2020
Частным лабораториям разрешили проводить тесты на коронавирус
0
225
13:32 08.04.2020
Большинство немцев выступает за усиление экономических связей с РФ и "Севпоток-2" - опрос
0
282

Возврат к списку