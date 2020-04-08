Путин поручил выплачивать по 3 тыс. рублей на каждого ребенка в семье безработных

16:16 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Семьи с безработными родителями будут получать в ближайшие три месяца по 3 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин на совещании в режиме видеоконференции с главами регионов по ситуации с коронавирусом.

Он отметил, что семьям с детьми, где родители временно безработные, нужны особые меры поддержки.

"В этом случае, помимо пособия по безработице и выплат, которые у нас уже положены семьям с детьми, предлагаю также на ближайшие три месяца дополнительно выплачивать еще по 3 тыс. рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка", - сказал Путин.