Регионы смогут при необходимости досрочно закончить учебный год для 1-8 классов
17:00 08.04.2020 Источник: Эхо Москвы
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