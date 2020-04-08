Генпрокурор Украины открыла дело против Порошенко в связи с назначениями судей

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова возбудила дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко по нескольким статьям Уголовного кодекса в связи с назначениями им судей Верховного суда. Об этом в среду сообщила пресс-служба офиса генпрокурора.

"Генеральным прокурором 6 апреля 2020 года на основании обращения работников Верховного суда Украины внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о возможных неправомерных действиях президента Украины, полномочия которого прекращены, и других лиц при издании указов президента Украины от 10 ноября 2017 года <...> и от 07 мая 2019 года <...> "О назначении судей Верховного суда", - сказано в сообщении ведомства.