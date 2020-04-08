В Москве упростили порядок выделения доплат безработным

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Порядок выделения доплат безработным горожанам в Москве упрощается. По словам мэра Сергея Собянина, требования получения этой субсидии нужно сделать адекватными нынешним условиям борьбы с коронавирусом. Ранее в столице установили региональную компенсационную доплату, повышающую размер выплат по безработице до 19 500 рублей в месяц, однако сейчас получить эту доплату непросто, признает градоначальник. «С учетом ограничения передвижения и режима самоизоляции – сложно вдвойне. Поэтому сегодня я дал поручение разработать максимально технологичный и – в то же время – адресный порядок этой доплаты», - отметил https://www.sobyanin.ru/koronavirus-pomosch-dlya-poteryavshih-rabotu мэр.

По словам Собянина, нужно, например, убрать требование двух безуспешных попыток трудоустройства, которые обычно времена предшествуют признанию гражданина безработным, поскольку походы по собеседованиям в условиях самоизоляции – невозможны.

Планируется, что между подачей заявления на получение доплаты и решением о перечислении средств будет проходить 3-5 дней, при этом оформлять субсидию нужно исключительно в электронном виде. «А процедура проверки нуждаемости – должна быть максимально необременительной для граждан», – считает мэр, по словам которого, новые правила получения доплаты появятся уже совсем скоро.

Напомним, сегодня глава РФ Владимир Путин заявил, что федеральное пособие по безработице составит 12 130 рублей в месяц. Эта сумма и надбавки к ней на несовершеннолетних детей будут выплачиваться в упрощенном порядке и вне зависимости от прежних доходов.