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Президент США обвинил ВОЗ в неудачных решениях в связи с распространением коронавируса

19:20 08.04.2020 Источник: Эхо Москвы

Дональд Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения в неудачных решениях в связи с распространением коронавируса. Президент США сказал, что будет думать, в каком объеме дальше финансировать ВОЗ. Трамп считает, что ВОЗ слишком изначально была сконцентрирована на Китае. Во Всемирной организации здравоохранения, тем временем, сказали, что в нынешних условиях нельзя прекращать финансирование программ по борьбе с патогеном.  Эхо Москвы

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