Весенний пуск фонтанов в Петергофе отложен из-за эпидемической обстановки
20:00 08.04.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Петергоф отложил весенний пуск фонтанов из-за эпидемической обстановки. Генеральный директор музея Елена Кальницкая сообщила, что церемония открытия сезона перенесена с 25 апреля на неопределённый срок. «Как только будет отменено решение о закрытии музеев, мы немедленно определим дату и приложим все усилия, чтобы все фонтаны заработали», — уточнила Кальницкая.
Сейчас Петергоф продолжает работу в онлайн-формате, посетителям доступны виртуальные экскурсии и прямые эфиры в социальных сетях. Говорит Москва
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