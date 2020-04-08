Мусорный оператор "Хартия" возьмет под патронаж одиноких пенсионеров Подмосковья
19:00 08.04.2020
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами "Хартия", осуществляющая деятельность в пяти регионах РФ, приняла решение взять на себя заботу об одиноких пенсионерах и инвалидах. Патронаж заключается в регулярном обеспечении продуктами питания, товарами первой необходимости, средствами индивидуальной защиты и лекарствами одиноких жителей на период режима самоизоляции, говорится в сообщении организации.
7 апреля акция стартовала во Владимирской области. Сотрудники ООО "Хартия" привезли пенсионерам продуктовые наборы. Пожилым и одиноким людям напомнили о необходимости оставаться дома. Каждому, получившему продуктовый набор, вручили открытки с пожеланиями здоровья. Одинокие пенсионеры и инвалиды, находящиеся под патронажем регионального оператора, могут сообщить о потребностях в продуктах, бытовых средствах или закончившемся лекарстве по номеру телефона, указанному в открытках и в самый кратчайший срок все будет доставлено на дом.
9 апреля акция стартует в Тульской области, 13 апреля в Ярославской и Московской области.
На начальном этапе, на период режима самоизоляции, в каждом регионе на патронаж будет взято по 100 одиноких пенсионеров и инвалидов. В дальнейшем это количество будет увеличиваться при выявлении новых нуждающихся одиноких людей.
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