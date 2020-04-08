Белоруссия попросила ЕС помочь в борьбе с коронавирусом - Боррель
21:20 08.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белоруссия попросила Евросоюз оказать финансовую помощь стране в борьбе с пандемией коронавируса и ее последствиями. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Брюсселе глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам видеозаседания Совета ЕС по вопросам развития.
"Да, Белоруссия попросила помощь для системы здравоохранения и в преодолении ущерба для экономики в свете ситуации, а также финансовую помощь. Мы изучаем, как можем ответить (на запрос - прим. ТАСС)", - сказал он.
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