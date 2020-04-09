Мэр Варшавы заявил, что власти Польши занижают число умерших из-за коронавируса

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский заподозрил власти Польши в том, что они занижают число пациентов, умерших после заражения коронавирусом. Об этом он заявил в среду в эфире телеканала ТВН24.

"Здесь есть довольно серьезные расхождения, о которых я сообщил правительству две недели назад", - сказал он, отметив, что во вторник власти информировали о восьми смертельных случаях в Варшаве, а свидетельств о смерти было 32. "В 32 случаях коронавирус включен в свидетельство о смерти, в то время как правительство сообщает только о восьми случаях из Варшавы", - пояснил Тшасковский, добавив, что подобные расхождения уже появлялись ранее.

"Все указывает на то, что, к сожалению, смертельных случаев намного больше, больше зараженных", - резюмировал он.

В Польше число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 5 205, при этом 159 человек умерли, 222 выздоровели.