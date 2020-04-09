Число заболевших коронавирусом в РФ превысило 10 тысяч
12:00 09.04.2020 Источник: Интерфакс
Почти полторы тысячи новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в России за сутки, общее число зарегистрированных заболевших Covid-19 преодолело отметку в 10 тысяч, сообщает оперативный штаб.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 1459 в 50 регионах", - говорится в сообщении штаба, поступившем в "Интерфакс" в четверг.
Из них в Москве, согласно сообщению, 857 новых случаев, в Московской области - 199, в Санкт-Петербурге - 44, в Брянской области - 40, в Коми - 31.
24 новых случая во Владимирской области, 20 - в Краснодарском края, 18 - в Ленинградской области, 16 - в Астраханской области, по 13 - в Ивановской области и Дагестане, 12 - в Тульской области, по 10 - в Курской и Архангельской областях, по 9 - в Татарстане и Пермском крае, по 8 - в Вологодской, Кировской областях и Калмыкии.
По 7 новых случаев в Тверской, Новгородской, Нижегородской областях и Северной Осетии, 6 - в Башкирии, по 5 - в Орловской и Новосибирской областях и Приморском крае.
По четыре новых случая в Липецкой, Смоленской, Саратовской областях, Мордовии и Бурятии. По три новых пациента в Костромской, Калининградской, Ростовской, Свердловской, Иркутской областях, Ставропольском, Алтайском, Камчатском краях и в Республике Крым.
По два новых случая в Ярославской, Псковской, Ульяновской, Челябинской областях и Чувашии. По одному новому случаю в Мурманской и Тюменской областях, Карачаево-Черкессии и Марий Эл.
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