В Москве ищут 10 человек, находившихся рядом с местом взрыва в бизнес-центре
15:00 09.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники экстренных служб устанавливают местонахождение 10 человек, которые находились рядом с местом взрыва в бизнес-центре в Москве. Об этом ТАСС в четверг сообщили в правоохранительных органах.
"До взрыва на этаже были 10 человек. Где они сейчас находятся, пока неизвестно", - сказал источник. Сейчас ведется проверка помещений.
[обновлено 15:08]
Число пострадавших при взрыве кислородного баллона в бизнес-центре "Панорама" в Москве выросло до двух. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
"В результате взрыва пострадали два человека", - сказала она.
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