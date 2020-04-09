В Москве ищут 10 человек, находившихся рядом с местом взрыва в бизнес-центре

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники экстренных служб устанавливают местонахождение 10 человек, которые находились рядом с местом взрыва в бизнес-центре в Москве. Об этом ТАСС в четверг сообщили в правоохранительных органах.

"До взрыва на этаже были 10 человек. Где они сейчас находятся, пока неизвестно", - сказал источник. Сейчас ведется проверка помещений.

[обновлено 15:08]

Число пострадавших при взрыве кислородного баллона в бизнес-центре "Панорама" в Москве выросло до двух. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"В результате взрыва пострадали два человека", - сказала она.