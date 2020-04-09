Белоруссия предложила России в 2020 г. снизить цены на газ для республики

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия инициирует вопрос о снижении в 2020 году цены на российский газ для республики. Об этом в четверг сообщил в парламенте министр энергетики Виктор Каранкевич, которого цитирует агентство БелТА.

По его словам, в настоящее время прослеживается ярко выраженная динамика снижения мировых цен на энергоресурсы, в том числе на природный газ.

"В данных обстоятельствах белорусская сторона инициировала перед ПАО "Газпром" вопрос о пересмотре в сторону снижения стоимости поставляемого в 2020 году в Беларусь природного газа", - сказал министр.