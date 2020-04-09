Неустойка за невозврат кредитов гражданами не сможет превышать 20% долга - Мишустин

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ предлагает изменить законодательство, чтобы размер неустойки граждан за невозврат кредитов не превышал 20% от долга.

На заседании кабинета министров в четверг премьер- министр России Михаил Мишустин предложил "уточнить ряд положений закона о потребительском кредите (займе)". По его словам, "главная цель поправок - усилить защиту интересов граждан и параллельно укрепить доверие между заемщиками и кредиторами".

"Мы уточним расчет предельного размера неустойки за неисполнение заемщиком своих обязательств по возврату кредита - он не сможет превышать больше 20% от суммы просроченной задолженности", - уточнил премьер-министр.