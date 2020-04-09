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НОВОСТИ

Девятиклассники не будут сдавать предметы по выбору на ОГЭ в этом году - Рособрнадзор

16:12 09.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Девятиклассники не будут сдавать предметы по выбору на основном государственном экзамене (ОГЭ) в этом году. Об этом сообщил в четверг врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев в прямом эфире портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Рекомендация ушла в регионы, что выборных предметов [на ОГЭ] в этом году не будет", - сказал он.

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