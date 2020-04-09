В Пятигорске мужчина взял в заложники родных и требует денег
17:12 09.04.2020 Источник: Интерфакс
Мужчина, состоящий на учете в психо-неврологическом диспансере, закрылся в квартире со своими родными - сестрой и ее детьми в Пятигорске и объявил, что они его заложники, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
"В Пятигорске сегодня произошел инцидент на улице Ессентукской. Мужчина, постоянно проживающий в другом регионе, по предварительным данным, состоящий на учете в психо-неврологическом диспансере, закрылся в квартире со своими родными - сестрой и ее детьми. Объявил, что те - у него в заложниках", - написал Владимиров на своей странице в инстаграме.
Неизвестно, вооружен или нет подозреваемый, уточнил глава края.
"Потребовал большую денежную сумму. Полиция сейчас ведет с ним переговоры", - добавил губернатор.
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