В Пятигорске мужчина взял в заложники родных и требует денег

17:12 Источник: Интерфакс

Мужчина, состоящий на учете в психо-неврологическом диспансере, закрылся в квартире со своими родными - сестрой и ее детьми в Пятигорске и объявил, что они его заложники, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

"В Пятигорске сегодня произошел инцидент на улице Ессентукской. Мужчина, постоянно проживающий в другом регионе, по предварительным данным, состоящий на учете в психо-неврологическом диспансере, закрылся в квартире со своими родными - сестрой и ее детьми. Объявил, что те - у него в заложниках", - написал Владимиров на своей странице в инстаграме.

Неизвестно, вооружен или нет подозреваемый, уточнил глава края.

"Потребовал большую денежную сумму. Полиция сейчас ведет с ним переговоры", - добавил губернатор.