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ФАС предложила кабмину заморозку индексации цен на газ для населения из-за COVID-2019

18:00 09.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФАС предлагает временно заморозить индексацию оптовых цен на газ для населения в связи с пандемией коронавируса. Как говорится в сообщении службы, соответствующее письмо направлено в правительство РФ.

"Учитывая сложившуюся экономическую ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, ФАС России предлагает временно заморозить индексацию оптовых цен на газ для населения", - отмечается в сообщении.

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