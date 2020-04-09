ФАС предложила кабмину заморозку индексации цен на газ для населения из-за COVID-2019
18:00 09.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФАС предлагает временно заморозить индексацию оптовых цен на газ для населения в связи с пандемией коронавируса. Как говорится в сообщении службы, соответствующее письмо направлено в правительство РФ.
"Учитывая сложившуюся экономическую ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, ФАС России предлагает временно заморозить индексацию оптовых цен на газ для населения", - отмечается в сообщении.
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