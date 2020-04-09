Задержан мужчина, взявший в заложники родных в Пятигорске
19:20 09.04.2020 Источник: Интерфакс
Правоохранительные органы задержали мужчину, который захватил своих родственников в Пятигорске, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
"В Пятигорске на улице Ессентукской все закончилось благополучно. Дети и женщина спасены, они живы-здоровы, никто не пострадал. Гражданин, который все это устроил, задержан", - написал Владимиров на своей странице в инстаграме.
Мэр Пятигорска Андрей Скрипник уточнил, что "никто в результате инцидента не пострадал".
"Силовики сработали профессионально. Человек, который забаррикадировался в квартире и выражал неадекватные требования, задержан. Никто не пострадал. Дети, которые находились в квартире, целые и невредимые", - написал Скрипник в Инстаграме.
Ранее со ссылкой на губернатора Ставрополья сообщалось, что мужчина, по предварительным данным, состоящий на учете в психо-неврологическом диспансере, закрылся в квартире со своими родными - сестрой и ее детьми в Пятигорске и объявил, что они его заложники. По данным губернатора, мужчина потребовал большую денежную сумму.
Информированный источник сообщал агентству, что мужчина приехал к сестре в Пятигорск из Москвы. Он страдает от психического расстройства, поэтому уточнить свои требования при захвате он не мог и путался: хотел крупную сумму денег, а потом истребитель.
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