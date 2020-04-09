Киево-Печерская лавра закрылась на карантин

20:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Киево-Печерская лавра официально закрылась на карантин. За сутки в монастыре коронавирусом заразились 26 человек. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. «Сложно представить, каким может быть цепь дальнейшей передачи инфекции», — сказал Кличко.

По его словам, всего в городе за последние 24 часа выявили 41 новый случай инфицирования.

Ранее в СМИ была информация, что все монахи Киево-Печерской лавры стали тест на коронавирус. Говорит Москва