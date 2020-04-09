Назначение пособий по безработице переводится в онлайн-режим
20:40 09.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Назначение пособий по безработице и регистрация этой категории граждан будут вестись в онлайн-режиме. Как сообщил в четверг на заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин, он уже подписал соответствующее постановление.
"Соответствующее постановление правительства о введении для безработных граждан временных правил, которые будут действовать до конца этого года, я подписал, - отметил он. - Регистрацией безработных, назначением пособий по безработице, поиском новой работы, направлением на профобучение, как и раньше, будут заниматься центры занятости, но теперь уже в онлайн-режиме".
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