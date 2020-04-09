Договор на проведение пасхальных мероприятий в Москве расторгнут
19:16 09.04.2020
В департаменте отметили, что конкурс на проведение мероприятий в рамках празднования Пасхи был объявлен 3 марта, его итоги подвели подведены 19 марта. Однако до конца апреля в России объявлен режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса – президент РФ призвал граждан оставаться дома. В Москве мэр Сергей Собянин объявил о введении режима самоизоляции для горожан всех возрастов, причем за нарушение правил установлены штрафы до 5000 рублей.
НОВОСТИ
- 20:00 09.04.2020
- Киево-Печерская лавра закрылась на карантин
- 19:31 09.04.2020
- С пятницы нарушителей карантина за поездки на авто будут штрафовать - Собянин
- 19:23 09.04.2020
- Россия и Саудовская Аравия достигли принципиального соглашения по нефти
- 19:20 09.04.2020
- Задержан мужчина, взявший в заложники родных в Пятигорске
- 18:40 09.04.2020
- Цена нефти Brent превысила $36 за баррель
- 18:00 09.04.2020
- ФАС предложила кабмину заморозку индексации цен на газ для населения из-за COVID-2019
- 17:32 09.04.2020
- Суд в Лондоне отменил арест недвижимости семьи Назарбаева
- 17:13 09.04.2020
- Московские кладбища закроют для посещений из-за коронавируса
- 17:12 09.04.2020
- В Пятигорске мужчина взял в заложники родных и требует денег
- 17:00 09.04.2020
- Эксперт предупредил, что госрегулирование цен может привести к дефициту
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать