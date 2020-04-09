Договор на проведение пасхальных мероприятий в Москве расторгнут

19:16

В связи с ограничениями на массовые акции и праздники, в Москве расторгнут договор, заключенный между городскими властями и победителем конкурсных процедур, который должен был обеспечить проведение пасхальных мероприятий. По словам руководителя московской дирекции массовых мероприятий Веры Буяновой, соглашения были расторгнуты еще 6 апреля. «ГАУК «Московская дирекция массовых мероприятий» расторгло договор с победителем конкурсных процедур по взаимному соглашению, - отмечает Буянова. - До этого, 4 апреля, был опубликован указ мэра Москвы №12-УМ в обновленной редакции, в соответствии с этим департамент культуры города Москвы выпустил распоряжение об отмене праздничных мероприятий».

В департаменте отметили, что конкурс на проведение мероприятий в рамках празднования Пасхи был объявлен 3 марта, его итоги подвели подведены 19 марта. Однако до конца апреля в России объявлен режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса – президент РФ призвал граждан оставаться дома. В Москве мэр Сергей Собянин объявил о введении режима самоизоляции для горожан всех возрастов, причем за нарушение правил установлены штрафы до 5000 рублей.

