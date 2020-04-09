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С пятницы нарушителей карантина за поездки на авто будут штрафовать - Собянин

19:31 09.04.2020

Нарушителей режима самоизоляции, которые передвигаются по городу на своих автомобилях, начнут штрафовать в Москве ‪с пятницы‬. По словам мэра Сергея Собянина, наказывать будут не всех автомобилистов подряд. «Мы видим все машины тех, кто должен на карантине сидеть, но передвигается по городу, а с завтрашнего дня будем уже жестко наказывать тех, кто нарушает этот карантин», - заявил градоначальник.

В числе тех, кому грозят штрафы – горожане, которые больны коронавирусом и находятся на домашнем лечении, их близкие родственники, москвичи, контактировавшие с заболевшими, а также граждане, недавно вернувшиеся из-за границы и обязанные соблюдать самоизоляцию.

«Раньше мы жестких мер не предпринимали, все-таки доводили до их сведения, что им необходимо оставаться дома, и в крайнем случае только штрафовали. Сегодня после принятых федеральных законов, регионального закона по изменениям в Административный кодекс мы можем вообще в автоматическом режиме накладывать эти штрафы, просто не выходя из кабинета. Мы можем прямо дистанционно выписывать эти штрафы и наказывать», - отметил Собянин.

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