Путин освободил от должности замглавы МВД Александра Романова
21:20 09.04.2020 Источник: Газета.Ru
Президент России Владимир Путин уволил генерал-полковника Александра Романова с должности начальника следственного департамента МВД. Указ опубликован на портале правовой информации.
«Освободить генерал-полковника юстиции Романова Александра Владимировича от должности заместителя министра внутренних дел РФ - начальника следственного департамента министерства внутренних дел РФ», — говорится в документе.
Ранее стало известно, что два заместителя начальника следственного департамента МВД задержаны по делу о получении взятки в размере 10 млн руб. за перевод под домашний арест обвиняемого в крупном мошенничестве владельца компании Optima Development Альберта Худояна. Газета.Ru
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