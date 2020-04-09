Борис Джонсон покинул отделение интенсивной терапии и выздоравливает - Даунинг-стрит
22:00 09.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг вечером был переведен из отделения интенсивной терапии в обычную палату и идет на поправку. Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией главы правительства на Даунинг- стрит, 10.
"Сегодня вечером премьер-министр покинул отделение интенсивной терапии и переведен в палату, где за его состоянием на раннем этапе выздоровления будут внимательно наблюдать. Он находится в исключительно хорошем расположении духа", - сказано в документе.
Британский премьер был госпитализирован с коронавирусом в воскресенье вечером в качестве меры предосторожности, а спустя сутки переведен в отделение интенсивной терапии, так как его состояние ухудшилось.
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