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Борис Джонсон покинул отделение интенсивной терапии и выздоравливает - Даунинг-стрит

22:00 09.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг вечером был переведен из отделения интенсивной терапии в обычную палату и идет на поправку. Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией главы правительства на Даунинг- стрит, 10.

"Сегодня вечером премьер-министр покинул отделение интенсивной терапии и переведен в палату, где за его состоянием на раннем этапе выздоровления будут внимательно наблюдать. Он находится в исключительно хорошем расположении духа", - сказано в документе.

Британский премьер был госпитализирован с коронавирусом в воскресенье вечером в качестве меры предосторожности, а спустя сутки переведен в отделение интенсивной терапии, так как его состояние ухудшилось.

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